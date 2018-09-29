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В Донецке прогремел взрыв, ранен бывший «министр обороны» ДНР, ‒ рос. СМИ

В Донецке прогремел взрыв, ранен бывший «министр обороны» ДНР, ‒ рос. СМИ

В Донецке раздался взрыв на съезде «Коммунистической партии ДНР». Как выяснили журналисты «Фразы», в результате теракта пострадал первый «министр обороны» ДНР.

Как сообщает российское государственное РИА «Новости» со ссылкой одного из «депутатов Народного совета ДНР», взрыв прогремел в Куйбышевском районе Донецка приблизительно в 12 часов 45 минут. По словам «депутата», неустановленное взрывное устройство было подорвано на съезде «Компартии».

Сообщается о трех пострадвших, один из которых ‒ Игорь Хакимзянов ‒ в апреле-мае 2014 года занимал пост «министра обороны» ДНР. Впоследствии он попал в плен к украинским силовикам, а через несколько месяцев был обменян на пленных украинских солдат.

Как писала «Фраза», в Донецке прогремел очередной мощный взрыв.

Ранее сообщалось, что В Донецке прогремел мощнейший взрыв, который слышали жители сразу нескольких районов.

Тэги: теракт, общество, взрыв, Донецк, ДНР

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