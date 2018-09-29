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Главные новости за 28 сентября 2018 года

Главные новости за 28 сентября 2018 года

Украинцам рассказали о погоде на выходные: будет прохладно, пройдут дожди. К сожалению, погода на выходные дни в Украине не порадует. По стране будет прохладно, ожидаются дожди.

Кличко заявил, что Крещатик тоже «устал». Власти Киева задумали провести реконструкцию Крещатика. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Похищенную из Лавры икону нашли, но дерзкий вор ее повредил. Найдена икона, похищенная накануне из Киево-Печерской Лавры. Вор, к сожалению, повредил ценную реликвию.

В центре Питера молодые люди заживо сварились в кипятке, празднуя день рождения в одном из кафе. В центре Санкт-Петербурга произошла трагедия в одном из кафе. Тут заживо сварились в кипятке два человека.

В Океании пассажирский лайнер рухнул в живописную лагуну. Авиакатастрофа произошла в Океании возле островов Микронезии, где упал пассажирский Boeing-737 авиакомпании Air Niugini. Он вылетел из Папуа-Новой Гвинеи.

Илону Маску выдвинули серьезные обвинения в США. Основателю компании Tesla Илону Маску выдвинули серьезные обвинения в мошенничестве. Сделала это комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Тэги: общество, самолет, Виталий Кличко, мир, Илон Маск

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