Под Киевом женщина пыталась зарезать своего сына, устав бороться с бедностью

В Белой Церкви местной жительнице сообщили о подозрении за то, что она пыталась убить своего 13-летнего сына канцелярским ножом. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, семья жила бедно, а в сентябре нынешнего года из-за трудностей с деньгами женщина впала в депрессию. И в какой-то момент она решила, что лучше не жить вообще, чем жить вот так.

Она взяла канцелярский нож, подошла к кроватке сына, где тот мирно спал, и начала ему резать шею. Мальчик сумел вырваться из рук матери, оттолкнул ее и заперся в ванной. После этого женщина попыталась покончить с собой, но, в итоге, вызвала «скорую».

Сейчас женщину держат под стражей. Ей грозит срок от десяти до 15 лет. Следствие продолжается.

Как сообщала «Фраза», в марте 2013 года в Севастополе психически нездоровая мать пыталась задушить своих детей.

В апреле 2013 года на Харьковщине мужчина, пытаясь отомстить жене, хотел повесить своего ребенка.