Во Львове лихач сбил коляску с ребенком и сбежал с места ДТП

Неприятный инцидент произошел во Львове, где прямо на пешеходном переходе водитель сбил коляску с ребенком, после чего скрылся с места ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось возле рынка Народный.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло накануне в четверг, 27 сентября.
Сообщается, что «неустановленный водитель, управляя автомобилем, вероятно, Toyota, на пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, которую вез мужчина».
Ребенок (девочка 2017 года рождения) получил ушибы и был госпитализирован.
Сам же лихач сбежал с места ДТП. Сейчас идут его поиски.
Как писала «Фраза», пьяный водитель, удирая от полиции, устроил масштабное ДТП в Киеве.
Ранее в столице пешехода разорвало на части.