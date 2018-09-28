Во Львове лихач сбил коляску с ребенком и сбежал с места ДТП

Неприятный инцидент произошел во Львове, где прямо на пешеходном переходе водитель сбил коляску с ребенком, после чего скрылся с места ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось возле рынка Народный.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло накануне в четверг, 27 сентября.

Сообщается, что «неустановленный водитель, управляя автомобилем, вероятно, Toyota, на пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, которую вез мужчина».

Ребенок (девочка 2017 года рождения) получил ушибы и был госпитализирован.

Сам же лихач сбежал с места ДТП. Сейчас идут его поиски.

Как писала «Фраза», пьяный водитель, удирая от полиции, устроил масштабное ДТП в Киеве.

Ранее в столице пешехода разорвало на части.