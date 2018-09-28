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Илону Маску выдвинули серьезные обвинения в США

Илону Маску выдвинули серьезные обвинения в США

Основателю компании Tesla Илону Маску выдвинули серьезные обвинения в мошенничестве. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Иск комиссии уже отправлен в окружной суд по южному округу Нью-Йорка.

В нем, в частности, говорится, что обвинение против Илона Маска «базируется на серии ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных им 7 августа». Тогда он обещал «делать Tesla из публичной акционерной компании частной. По данным комиссии, данные заявления «привели к путанице и сбоям на бирже и навредили инвесторам».

До этого заявлениями Илона Маска занялось Министерство юстиции США.

Комментируя обвинения, Илон Маск заявил: «Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов, целостность это самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никогда не нарушал ее никаким образом».

Ранее сообщалось, что у себя в Twitter Илон Маск написал, что «обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов единицу». Позже он сообщил, «что окончательное решение по этому поводу не принято», а после встречи с инвесторами и вовсе отказался от этой идеи.

Как писала «Фраза», Илон Маск обвалил акции Tesla в прямом эфире.

Ранее из-за активности в Twitter на Илона Маска подали в суд собственные акционеры.

Тэги: мир, мошенничество, Илон Маск, Tesla

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