Украинцам рассказали о погоде на выходные: будет прохладно, пройдут дожди

К сожалению, погода на выходные дни в Украине не порадует. Как выяснили журналисты «Фразы», по стране будет прохладно, ожидаются дожди.

Гидрометцентр передает, что 29-30 сентября, ожидаются осадки.

Дожди, преимущественно, пройдут в субботу.

Будет прохладно – до 11-15 градусов.

Лишь на юге и востоке страны воздух прогреется до 20 градусов.

В Киеве ожидается дождь. Будет прохладно – до 13-15 градусов.

Как писала «Фраза», украинцев пугают арктическими морозами зимой. Холода могут побить вековой рекорд.

Ранее в Украине выпал первый снег.