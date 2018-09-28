Украинцам рассказали о погоде на выходные: будет прохладно, пройдут дожди

К сожалению, погода на выходные дни в Украине не порадует. Как выяснили журналисты «Фразы», по стране будет прохладно, ожидаются дожди.
Гидрометцентр передает, что 29-30 сентября, ожидаются осадки.
Дожди, преимущественно, пройдут в субботу.
Будет прохладно – до 11-15 градусов.
Лишь на юге и востоке страны воздух прогреется до 20 градусов.
В Киеве ожидается дождь. Будет прохладно – до 13-15 градусов.
Как писала «Фраза», украинцев пугают арктическими морозами зимой. Холода могут побить вековой рекорд.
Ранее в Украине выпал первый снег.