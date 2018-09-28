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Биологи раскрыли загадку опасных «зомби-водорослей»

Биологи раскрыли загадку опасных «зомби-водорослей»

Американские биологи раскрыли загадку «зомби-водорослей». Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи института океанографии Скриппса в Сан-Диего.

Как цитирует ученых портал Science, им удалось выявить «гены и сигнальные молекулы, заставляющие водоросли выделять токсичную «кислоту зомби» во время цветения воды в океане».

Теперь биологи надеются, что смогут определить, «при каких обстоятельствах водоросли начинают производить это «зомби-кислоту», и когда она будет появляться, что поможет предотвращать явление».

Ученые говорят, что цветение воды провоцируют бурые или сине-зеленые водоросли, встречающиеся не только в пресных озерах и водохранилищах, но и в морской воде.

Биологи отмечают, что «при быстром росте количества цианобактерий и бурых водорослей в воде возникают обширные пятна, несущие угрозу для здоровья людей и животных из-за токсинов, которые водоросли выделяют в воду, расчищая себе пространство».

Как говорят исследователи, например, вид водорослей Pseudo-nitzschia australis вырабатывает нейротоксин DA, который накапливаются в тканях тела рыб и моллюсков, и их поедание млекопитающими, птицами или людьми вызывает галлюцинации, спазмы и смерть. С этой проблемой США столкнулись несколько лет назад.

Как писала «Фраза», Черное море в Одессе заволокло токсичной пленкой.

Ранее исследователи океанов нашли акулу-«вегетарианку».

Тэги: мир, наука, водоросли, зомби

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