Уже через несколько недель в Киеве обещают ввести единый электронный билет для общественного транспорта

Уже в октябре в Киеве хотят ввести систему единого электронного билета для проезда в общественном транспорте. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Как заявил он в эфире «Украинского радио», «уже заканчивают устанавливать электронные системы контроля за проездом в общественном транспорте».

По словам Виталий Кличко, «есть еще определенные технические моменты, которые будут решены в течение месяца».

Также в КГГА пожаловались, что, несмотря на повышение цен на проезд в столице, КП «Киевпасстранс» не хватает 2,5 тысяч работников, а Киевскому метрополитену – еще около полутысячи сотрудников.

При этом сами сотрудники жалуются, что зарплату им не повышают.

Как писала «Фраза», в Киеве подорожал проезд в общественном транспорте.

Сообщалось, что в Киеве проведут «генеральную уборку» общественного транспорта. Обойдется это удовольствие недешево.