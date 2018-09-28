В Украине хотят по-новому зачислять детей в садики и отчислять из них

В Министерстве образования хотят изменить порядок зачисления и отчисления детей в дошкольных учреждениях. Как выяснили журналисты «Фразы», новые правила сейчас находятся на общественном обсуждении.

Одно из главных изменений — это зачисление ребенка в детское учреждение по территориальному принципу. Таким образом, в первую очередь в детсад примут детей, которые проживают в районе, за которым закреплен детсад; родных братьев и/или сестер детей, которые уже приняты в заведение; имеющих право на первоочередное зачисление в учреждения образования в соответствии с законодательством Украины (перечня нет); без очереди возьмут детей работников этого же садика, сообщают «Вести».

По поводу льготников — этот важный момент пока четко не выписан в новом проекте. Как признаются в министерстве, им еще есть над чем поработать в этом пункте. Минобразования не может самостоятельно составлять перечень детей, которые могут попасть в детский садик вне очереди, в этом вопросе учитывается мнение других ведомств.

Также в новом проекте прописано, что отчислять детей из учреждения можно в случае, если родители не платят за детсадовское питание в течение 60 календарных дней; на основании медицинских показаний, запрещающих посещать садик; если ребенок без уважительных причин пропустил 60 дней подряд.

При этом директор учебного заведения обязан письменно уведомить одного из родителей об отчислении воспитанника (с указанием оснований) не менее чем за 10 календарных дней до отчисления. Отчисления может быть письменно обжаловано в орган, в сфере управления которого находится соответствующее учебное заведение, в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

В апреле 2018 года «Фраза» писала, что теперь, чтобы ребенка приняли в садик или школу, понадобятся дополнительные документы.