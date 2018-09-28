Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Украине хотят по-новому зачислять детей в садики и отчислять из них

В Украине хотят по-новому зачислять детей в садики и отчислять из них

В Министерстве образования хотят изменить порядок зачисления и отчисления детей в дошкольных учреждениях. Как выяснили журналисты «Фразы», новые правила сейчас находятся на общественном обсуждении.

Одно из главных изменений — это зачисление ребенка в детское учреждение по территориальному принципу. Таким образом, в первую очередь в детсад примут детей, которые проживают в районе, за которым закреплен детсад; родных братьев и/или сестер детей, которые уже приняты в заведение; имеющих право на первоочередное зачисление в учреждения образования в соответствии с законодательством Украины (перечня нет); без очереди возьмут детей работников этого же садика, сообщают «Вести».

По поводу льготников — этот важный момент пока четко не выписан в новом проекте. Как признаются в министерстве, им еще есть над чем поработать в этом пункте. Минобразования не может самостоятельно составлять перечень детей, которые могут попасть в детский садик вне очереди, в этом вопросе учитывается мнение других ведомств.

Также в новом проекте прописано, что отчислять детей из учреждения можно в случае, если родители не платят за детсадовское питание в течение 60 календарных дней; на основании медицинских показаний, запрещающих посещать садик; если ребенок без уважительных причин пропустил 60 дней подряд.

При этом директор учебного заведения обязан письменно уведомить одного из родителей об отчислении воспитанника (с указанием оснований) не менее чем за 10 календарных дней до отчисления. Отчисления может быть письменно обжаловано в орган, в сфере управления которого находится соответствующее учебное заведение, в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

В апреле 2018 года «Фраза» писала, что теперь, чтобы ребенка приняли в садик или школу, понадобятся дополнительные документы.

Тэги: Украина, общество, дети, садик, зачисление, отчисление

Комментарии

Колонка автора
28.09.18 09:44

Левацтво по-американски и идеологическая каша по-украински

Автор: Евгений Середа

Статьи

28.09.18 09:16

Украинский арсенал: БМ-21 «Град»

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

В Киеве снова запретили ночную торговлю алкоголем. Надолго ли?

В Киеве снова запретили ночную торговлю алкоголем. Надолго ли?
28.09.18 09:36
408
Последние новости
28.09.18 12:38

В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ
28.09.18 12:31

Похищенную из Лавры икону нашли, но дерзкий вор ее повредил
28.09.18 12:05

В центре Питера молодые люди заживо сварились в кипятке, празднуя день рождения в одном из кафе
28.09.18 11:50

Уже через несколько недель в Киеве обещают ввести единый электронный билет для общественного транспорта
28.09.18 11:25

В Украине хотят по-новому зачислять детей в садики и отчислять из них
28.09.18 11:18

В Океании пассажирский лайнер рухнул в живописную лагуну
28.09.18 10:57

Кличко заявил, что Крещатик тоже «устал»
28.09.18 10:45

В Киеве облили фекалиями автомобили российских дипломатов
28.09.18 10:04

В США при посадке пополам переломило самолет. Появилось видео
28.09.18 09:52

В Киеве замечена машина с номерами «ДНР»

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ
В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ
В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ
В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ
В центре Питера молодые люди заживо сварились в кипятке, празднуя день рождения в одном из кафе
В центре Питера молодые люди заживо сварились в кипятке, празднуя день рождения в одном из кафе
В Океании пассажирский лайнер рухнул в живописную лагуну
В Океании пассажирский лайнер рухнул в живописную лагуну
В Киеве облили фекалиями автомобили российских дипломатов
В Киеве облили фекалиями автомобили российских дипломатов
В США при посадке пополам переломило самолет. Появилось видео
В США при посадке пополам переломило самолет. Появилось видео
В Киеве замечена машина с номерами «ДНР»
В Киеве замечена машина с номерами «ДНР»
В Багдаде все неспокойно: в Ираке зверски убили местную королеву красоты
В Багдаде все неспокойно: в Ираке зверски убили местную королеву красоты
В Киеве после столкновения такси и грузовика погиб боец спецполка полиции
В Киеве после столкновения такси и грузовика погиб боец спецполка полиции
Наводнение в Нигерии унесло уже сотни жизней: появилось видео стихии
Наводнение в Нигерии унесло уже сотни жизней: появилось видео стихии
Климкин решил вздремнуть под пламенную речь Порошенко на Генасамблее ООН
Климкин решил вздремнуть под пламенную речь Порошенко на Генасамблее ООН
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.