Кличко заявил, что Крещатик тоже «устал»

Власти Киева задумали провести реконструкцию Крещатика. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Как передает пресс-служба КГГА, в эфире «Украинского радио» он заявил следующее: «Действительно, Крещатик сегодня находится в уставшем состоянии».

Виталий Кличко добавил, что «мы с вами встретимся на нем летом, и вы поделитесь своими впечатлениями от обновленной центральной улицы столицы».

В качестве примера он привел улицу Леонтовича.

Мэр Киева заявила: «Это стандарт, к которому мы будем подтягивать все улицы, когда мусорные баки убраны под землю, положен новый асфальт, установлено современное освещение, красивые газоны высажены, улица выглядит совершенно иначе».

Как писала «Фраза», киевлян пугают обрушением моста Метро. Он тоже давно «устал».

Ранее сообщалось, что Шулявский путепровод отдали на ремонт китайцам, у которых тоже рушатся мосты.