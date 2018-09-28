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В Киеве снова запретили ночную торговлю алкоголем. Надолго ли?

В Киеве снова запретили ночную торговлю алкоголем. Надолго ли?

В Киеве вновь запретили ночную продажу алкоголя в магазинах и МАФах. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял горсовет голосами 89 депутатов.

Теперь продавать в Киеве алкоголь в торговых сетях и ларьках запрещено с 23-00 до 10-00. Под запрет попадают крепкие алкогольные напитки, а также вино, пиво и слабоалкогольные «коктейли».

Отмечается, что запрет не будет распространяться на кафе, бары и прочие заведения общественного питания.

В случае нарушения запрета городские инспекторы будут составлять на месте протокол, который отправят в соответствующие службы лицензирования, после чего у нарушителя либо отзывают лицензию на торговлю, либо его штрафуют.

Ранее, в сентябре 2016 года, Киевский совет уже голосовал за соответствующий запрет, однако в октябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд поддержал постановление Окружного административного суда столицы о незаконности такого решения.

Как писала «Фраза», была названа тройка самых спивающихся стран в мире.

Ранее Кабмин в очередной раз поднял цены на спиртное.

Тэги: Киев, запрет, общество, алкоголь

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