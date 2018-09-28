Главные новости за 27 сентября 2018 года

Порошенко в ООН: полупустой зал, встреча с Трампом и конфликт с российским журналистом. Президент Украины Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Глава государства произносил свою речь перед полупустым залом. Выступая с трибуны ООН, Петр Порошенко передал ноту о прекращении договора «О дружбе» с Россией, а также призвал ввести миротворцев на Донбасс.

Климкин решил вздремнуть под пламенную речь Порошенко на Генасамблее ООН. Во время выступление президента Украины Петра Порошенко на Генасамблее ООН произошел курьезный случай. Под речь гаранта уснул министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Во всяком случае, такой вывод можно сделать с видеокартинки: когда оператор навел камеру на Климкина, глава МИД явно дремал.

Подозреваемый в отравлении Скрипалей оказался героем России за операцию в Украине, — Bellingcat. Одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей в английском Солсбери, который называл себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига — он является полковником ГРУ, а также награжден званием «Героя РФ». Об этом говорится в расследовании Bellingcat. Отмечается, что родился Чепига 5 мая 1979 года на дальнем Востоке в селе Николаевка Амурской области.

Украинцам рассказали, когда и как проиндексируют пенсии. Украинским старикам проиндексируют пенсии. Это произойдет 1 марта следующего года. Как сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, «для индексации будет внедрена формула, предусмотренная пенсионной реформой». По его словам, в данной формуле «будет учтена сумма в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат в нынешнем году».

Стало известно, сколько украинских чиновников с допуском к гостайне получили иностранное гражданство. Национальный институт стратегических исследований сообщает, что 441 государственный служащий Украины, имеющий допуск к государственной тайне получил иностранное гражданство. Об этом говорится в аналитическом докладе к ежегодному посланию Президента Украины к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году». В документе, в частности, указано, что выявлен 441 факт приобретения иностранного гражданства представителями государственных органов и органов местного самоуправления, прежде всего из числа секретоносителей.

Луценко объяснил, какое наказание ждет тех украинцев, кто получил венгерский паспорт. По факту выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатской области Украины Служба безопасности Украины начала расследование. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает за такое лишать гражданства. Генпрокурор уверен в том, что в вопросе двойного гражданства ситуация однозначна: за подобное правонарушение должна быть ответственность.

Неизвестный выкрал из Лавры старинную икону. В среду, 26 сентября, во второй половине дня в храме, расположенном на территории Киево-Печерской Лавры, была совершена кража. Злоумышленник украл икону Георгия Победоносца. Пропажу заметили служители и сразу же обратились к охране. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что молодой человек в темном костюме, с чемоданчиком на колесиках выбрал момент, когда за ним никто не наблюдал, и потихоньку снял икону со стены, сообщает «Страна» со ссылкой на свои источники в Нацполиции.

Ученые заявили, что аспирин помогает победить рак. Ученые заявили, что небольшие дозы аспирина помогают в борьбе с раком. К таким выводам пришли исследователи из Кардиффского университета. Ученые проанализировали истории болезни более полумиллиона пациентов, страдавших от онкологических заболеваний. Выяснилось, что употребление аспирина снижало смертность от рака сразу двадцати-тридцати процентов.