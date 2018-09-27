Стало известно, сколько украинских чиновников с допуском к гостайне получили иностранное гражданство

Национальный институт стратегических исследований сообщает, что 441 государственный служащий Украины, имеющий допуск к государственной тайне получил иностранное гражданство. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в аналитическом докладе к ежегодному посланию Президента Украины к Верховной Раде Украины «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году».

В документе, в частности, указано, что выявлен 441 факт приобретения иностранного гражданства представителями государственных органов и органов местного самоуправления, прежде всего из числа секретоносителей.

Данная информация сообщается на 191 странице доклада в разделе 2.1.5. «Противодействие угрозам государственной безопасности», подготовленном с использованием официальных материалов Службы безопасности Украины (письмо от 01.06.2018 № 4/1843), Государственной пограничной службы Украины (письмо от 31.05.2018 № 0.42-5293/0/6-18), Министерства внутренних дел Украины (письмо от 01.06.2018 № 7590/05/21-2018).

Как сообщала «Фраза», 19 сентября 2018 года в Сети появилось видео, на котором в Берегово Закарпатской области украинцам в торжественной обстановке якобы выдают венгерские паспорта. На видео зафиксирован факт присяги на верность Венгрии на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией — не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Позже стало известно, что людям действительно предоставляли гражданство, но при этом паспорта Венгрии не выдавали.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, какое наказание ждет тех украинцев, кто получил венгерский паспорт.