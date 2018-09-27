Луценко объяснил, какое наказание ждет тех украинцев, кто получил венгерский паспорт

По факту выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатской области Украины Служба безопасности Украины начала расследование. Как выяснили журналисты «Фразы», Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает за такое лишать гражданства.

Генпрокурор уверен в том, что в вопросе двойного гражданства ситуация однозначна: за подобное правонарушение должна быть ответственность, сообщает «112 Украина».

В пример Луценко привел беглого депутата Андрея Артеменко, которого лишили гражданства после того, как у него нашли паспорт гражданина другой страны.

Глава ГПУ заявляет, что в случае, если подобные факты подтвердятся и в этот раз — не важно, простые граждане, мэры, губернаторы или министры, — судьба их будет ждать та же: лишение украинского гражданства.

Как сообщала «Фраза», 19 сентября 2018 года в Сети появилось видео, на котором в Берегово Закарпатской области украинцам в торжественной обстановке якобы выдают венгерские паспорта. На видео зафиксирован факт присяги на верность Венгрии на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией — не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Позже стало известно, что людям действительно предоставляли гражданство, но при этом паспорта Венгрии не выдавали.