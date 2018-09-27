Ученые заявили, что аспирин помогает победить рак

Ученые заявили, что небольшие дозы аспирина помогают в борьбе с раком. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из Кардиффского университета.

Как пишет MedicalXpress, ученые проанализировали истории болезни более полумиллиона пациентов, страдавших от онкологических заболеваний.

Выяснилось, что употребление аспирина снижало смертность от рака сразу двадцати-тридцати процентов.

При этом аспирин «снижал вероятность перехода раковых клеток на другие органы»

Ученые говорят, что «положительный эффект от приема аспирина наблюдался как в случаях с распространенными, так и с редкими формами онкологии».

Как писала «Фраза», ранее американские ученые установили страшные последствия воздействия на организм обычного аспирина.

А британские ученые поделились поразительно простым рецептом долголетия.