Паспорт, записную книжку и текст песни Виктора Цоя продали с молотка за баснословные деньги

В России с аукциона продали паспорт легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Как выяснили журналисты «Фразы», документ ушел с молотка за девять миллионов рублей (почти 140 тысяч долларов).

Как передает аукционный дом «Литфонд», стартовая цена лота составляла 2,5 миллиона рублей.

Были проданы и другие вещи лидера группы «Кино»: записная книжка Виктора Цоя ушла за три миллиона рублей, а рукопись текста «Хочу перемен!» была продана за 3,6 миллиона рублей.

Сообщается, что редкие лоты нашлись у знакомых музыканта, погибшего в 1990 году.

Как писала «Фраза», в России нашли место, где поставить памятник Виктору Цою.

Ранее директор Украинского института национальной памяти (отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства) Владимир Вятрович причислил музыкантов Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Аллу Пугачеву, а также писателя Михаила Булгакова к «щупальцам русского мира».