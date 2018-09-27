Украинцам рассказали, когда и как проиндексируют пенсии

Украинским старикам проиндексируют пенсии. Как выяснили журналисты «Фразы», это произойдет 1 марта следующего года.

Как сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, «для индексации будет внедрена формула, предусмотренная пенсионной реформой». По его словам, в данной формуле «будет учтена сумма в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат в нынешнем году».

Министр добавил, что, «если инфляция в этом году будет 12%, как прогнозируется, то в расчет берется 6%».

По его данным, «фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25%, то есть, в расчет берется 12,5%, в сумме это 18,5%».

Он добавил, что «рост пенсий состоится до 20% от размеров пенсий, которые есть сегодня». По словам чиновника, «этот год еще не закончился, поэтому точные показатели для индексации пенсий пока не известны», а официальный уровень инфляции и роста средних зарплат будет известен лишь в феврале 2019 года. После чего, по его словам, и будут проведены расчеты и выплаты в соответствии с принятым постановлением Кабинета министров.

Как писала «Фраза», ранее Андрей Рева признал, что газ для украинцев подорожает сильнее, чем все могли предположить.

Сообщалось, что миллиону украинских пенсионеров пообещали подкинуть по 62 гривны.