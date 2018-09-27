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Массовое отравление угарным газом во Львове: среди госпитализированных – ребенок

Массовое отравление угарным газом во Львове: среди госпитализированных – ребенок

Во Львове пять человек отравились угарным газом. Как выяснили журналисты «Фразы», все они были госпитализированы.

Как сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета, среди пострадавших – четырнадцатилетний ребенок. Также пострадали две женщины в возрасте 45 и 81 лет, и мужчины 21 и 49 лет.

Сообщается, что ЧП произошло в доме на улице Брюховицкой. Там случилось неполадки с двухконтурным газовым котлом.

В сообщении говорится, что все пострадавшие сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как писала «Фраза», из-за газа в Запорожье госпитализировали десятки детей.

Ранее во время линейки по случаю Дня памяти и примирения в одной из школ Черкасс дети начали падать в обморок. Десятки школьников оказались в больнице с отравлением неизвестным веществом.

Тэги: газ, Львов, общество, ЧП

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