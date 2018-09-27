В США популярный сервис такси оштрафовали на астрономическую сумму

В США оштрафовали компанию популярного сервиса такси Uber Technologies. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь она заплатит 148 миллионов долларов.

По данным американских СМИ, генеральный прокурор Калифорнии заявляет, что компания выплатит штраф по коллективному иску 50 штатов страны и округа Колумбия. Он был подан из-за утечки данных клиентов сервиса такси в 2016 году, после чего в Uber пытались скрыть данный факт.

Отмечается, что «компания не смогла защитить данные пользователе и уведомить власти, когда обнаружила утечку, и предпочла скрыть нарушение и намеренно проигнорировала закон».

Ранее, в ноябре 2017 года стало известно, что Uber больше года скрывала информацию о краже личных данных 50 миллионов пассажиров и семи миллионов водителей сервиса по всему миру. Из-за этого хакеры заполучили имена, адреса электронной почты и номера телефонов пассажиров и водителей. Также были похищены номера водительских прав 600 тысяч водителей из американских штатов.

Более того, для того, чтобы скрыть данный факт, компания заплатила хакерам сто тысяч долларов.

Как писала «Фраза», в США зафиксирована первая смерть от беспилотного автомобиля.

Ранее в Киеве водитель Uber избил хорошую знакомую замглавы администрации Порошенко.