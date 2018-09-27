Подозреваемый в отравлении Скрипалей оказался героем России за операцию в Украине, — Bellingcat

Одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей в английском Солсбери, который называл себя «Русланом Бошировым», на самом деле зовут Анатолий Чепига — он является полковником ГРУ, а также награжден званием «Героя РФ». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Отмечается, что родился Чепига 5 мая 1979 года на дальнем Востоке в селе Николаевка Амурской области.

В 18 лет он поступил в Дальневосточное военное командное училище в Благовещенске, одно из российских элитных учебных заведений для морских офицеров и спецназовцев. В 2001 году он закончил академию с отличием.

Затем он отправился служить в 14-й бригаде спецназа в Хабаровске, одном из элитных подразделений спецназа под командованием ГРУ. Журналисты Bellingcat пишут, что подразделение Чепиги сыграло ключевую роль во Второй Чеченской войне, а также наблюдалось вблизи украинской границы в конце 2014 года.

На сайте дальневосточного филиала государственной военной организации есть информация о том, что Чепига получил более 20 военных наград во время службы.

В период между 2003 и 2010 годами ему предоставили вторую особу «Руслана Боширова» и он переехал в Москву.

В декабре 2014 года полковник Чепига был награжден высшей государственной наградой России — Героем Российской Федерации. Эта награда лично присуждается президентом России за «признание служения государству и людям России, включая героический поступок». При этом отмечается, что эту награду он получил «за проведение миссии по поддержанию мира».

Журналисты пишут, что фраза и сроки награждения дают значительные подсказки касательно того, где была миссия полковника Чепиги. Ведь единственным регионом, в котором Россия проводила активные секретные военные операции в то время была территория на востоке Украины, которая является наиболее вероятным местом его миссии, как это предполагалось тайной его награды.

При этом в расследовании говорится, что несколько независимых друг от друга источников, которые знакомы с лицом и/или с расследованием, подтвердили личность подозреваемого.

В МИД России отреагировали на итоги этого расследования. С критикой материалов расследования выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Facebook она назвала это «новым вбросом».

Как сообщала «Фраза», 5 сентября 2018 года британская полиция назвала имена двух российских граждан, подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери. Полицейские не только назвали имена Александра Петрова и Руслана Боширова, но и обнародовали их фотографии. При этом правоохранители утверждают, что располагают достаточными доказательствами для выдвижения обвинения.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, оказавшаяся его дочерью.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции. Тогда же прозвучало название вещества, которым якобы был отравлен разведчик — «Новичок».

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.

Тогда же Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

15 марта 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Скрипаля и его дочь могли отравить в их семейном автомобиле марки BMW. Утверждалось, что отравляющее вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

16 марта СМИ со ссылкой на спецслужбы Великобритании сообщили, что нервно-паралитический газ, которым был отравлен российский шпион Сергей Скрипаль, мог быть подброшен в чемодан его дочери, когда она выезжала из Москвы.

20 марта российские СМИ опубликовали интервью с доктором химических наук, профессором Леонидом Ринком, который подтвердил, что вещество класса «Новичок» действительно разрабатывалось в России и легло в основу его докторской диссертации. Однако впоследствии интервью было отредактировано.

30 марта стало известно, что дочь Скрипаля пришла в сознание и может говорить.

Вечером того же дня в Лондоне был обыскан самолет «Аэрофлота», прибывший из аэропорта «Шереметьево».

2 апреля стало известно, что следователи рассматривают два варианта контакта жертв с отравляющим веществом: либо оно было нанесено на ручку двери, либо привезено подругой дочери вместе с упаковкой гречневой крупы. Также чиновники выразили уверенность, что к убийству в той или иной мере причастен президент РФ Владимир Путин.

6 апреля постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс назвала причины, которые указывают на то, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери причастна Россия. При этом она подчеркнула, что эксперты британской лаборатории в Портон-Даун определили, что яд, использовавшийся при покушении, является нервно-паралитическим веществом «Новичок».

12 апреля 2018 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию британского правительства, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Химик Вил Мирзаянов, которого называют разработчиком данного яда «Новичок», объяснил, что экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления ядом «Новичок» из-за влажного климата в Солсбери.

По предположению зарубежных СМИ, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль мог быть отравлен за сотрудничество с рядом разведок западных стран.