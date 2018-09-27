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Газ в школе: в Запорожье госпитализировали десятки детей

Газ в школе: в Запорожье госпитализировали десятки детей

В школе №51 Запорожья случилось ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут распылили из баллона неизвестный «раздражающий газ».

По данным Министерства здравоохранения, пострадали минимум 28 детей.

Как сообщается, бригады скорой помощи доставили школьников в городскую многопрофильную детскую больницу №5.

У детей подозрение на ингаляционное отравление. Врачи говорят, что состояние пострадавших «ближе к удовлетворительному».

Также детям понадобилась помощь психологов.

В министерстве говорят, что «дети пока остаются в больнице».

Так, в отделении неотложной (экстренной) медицинской помощи находятся девять детей, в неврологическом отделении пребывают восемь школьников, в кардиоревматологическом – десять детей, и еще один – в отделении анестезиологии и интенсивной терапии и хронического диализа.

Как ранее писала «Фраза», во время линейки по случаю Дня памяти и примирения в одной из школ Черкасс дети начали падать в обморок. Десятки школьников оказались в больнице с отравлением неизвестным веществом.

Ранее в лагере на Буковине отравились молодые спортсмены из Киевской области.

Тэги: газ, общество, школа, ЧП, дети

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