В оккупированной Макеевке люди массово травятся «грязной» водой

В оккупированной самопровозглашенной ДНР Макеевке Донецкой области люди начали травиться водой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой области Павел Лисянский.
По его словам, еще 25 сентября в городскую больницу начали массово обращаться люди, жалующиеся на плохое самочувствие.
Больные поступали с болями в животе, тошнотой, ознобом и повышенной температурой.
Как оказалось, люди отравились из-за поломки (сбоя) системы дезинфекции воды.
Сообщается, что о проблемах было известно предприятию «Вода Донбасса», там рекомендовали перед употреблением кипятить воду несколько минут.
Всего госпитализированы не менее 39 человек, двое из них – маленькие дети.
Сообщается, что «местные жители продолжают жаловаться на специфический запах воды, со слов жителей вода очень сильно воняет химией и лекарствами».
Как писала «Фраза», массовое отравление детей произошло в одной из школ Днепра.
Ранее на поминках в Ивано-Франковской области отравились десятки людей, госпитализированы дети.
После массового отравления шаурмой в Киеве закрыли уже почти три сотни точек уличной еды.