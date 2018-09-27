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В оккупированной Макеевке люди массово травятся «грязной» водой

В оккупированной Макеевке люди массово травятся «грязной» водой

В оккупированной самопровозглашенной ДНР Макеевке Донецкой области люди начали травиться водой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой области Павел Лисянский.

По его словам, еще 25 сентября в городскую больницу начали массово обращаться люди, жалующиеся на плохое самочувствие.

Больные поступали с болями в животе, тошнотой, ознобом и повышенной температурой.

Как оказалось, люди отравились из-за поломки (сбоя) системы дезинфекции воды.

Сообщается, что о проблемах было известно предприятию «Вода Донбасса», там рекомендовали перед употреблением кипятить воду несколько минут.

Всего госпитализированы не менее 39 человек, двое из них – маленькие дети.

Сообщается, что «местные жители продолжают жаловаться на специфический запах воды, со слов жителей вода очень сильно воняет химией и лекарствами».

Как писала «Фраза», массовое отравление детей произошло в одной из школ Днепра.

Ранее на поминках в Ивано-Франковской области отравились десятки людей, госпитализированы дети.

После массового отравления шаурмой в Киеве закрыли уже почти три сотни точек уличной еды.

Тэги: отравление, общество, здоровье, Макеевка, Донецкая область, ДНР

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