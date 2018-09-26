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В УПЦ сравнили автокефалию «Поместной церкви» с легализацией ДНР и ЛНР

В УПЦ сравнили автокефалию «Поместной церкви» с легализацией ДНР и ЛНР

Экзархи Константинопольского патриархата приехали в Украину, чтобы объединить УПЦ КП с УАПЦ, на их базе создать совершенно новую структуру, зарегистрировать ее как «Единую православную церковь» и дать ей автокефалию. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Стране» зявил управляющий делами Украинской православной церкви, митрополит Антоний.

«Это создание новой параллельной структуры на канонической территории, где уже существует поместная каноническая церковь», — сказал Антоний.

По его словам, это «раскол и сепаратизм».

«Нам предлагают потом к этой новой квазицеркви присоединиться. Это то же самое, как если бы т.н. „ЛНР“ и „ДНР“ объявили законным государством, к которому должна будет присоединиться Украина. Вот, что сейчас хотят сделать с нашей Церковью», — отметил митрополит.

Как мы ранее сообщали, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

В УПЦ назвали назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории.

Синод УПЦ призывает экзархов Константинопольского Патриархата уехать из Украины.

США поддержали стремление украинских властей получить автокефалию от Киевского Патриархата.

Представитель Папы Римского вслед за США поддержал идею украинской автокефалии.

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Ранее также сообщалось, что УПЦ может призвать православных к мирному неповиновению.

Напомним также, что На сайте КМУ появилась петиция в защиту прав УПЦ.

Читайте статью о том, как хотят окатоличить Украину.

Тэги: общество, новости православия

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