Православные будут защищать Киево-Печерскую лавру от захвата, - митрополит Антоний

Православные будут защищать Киево-Печерскую лавру, если власть или поддерживаемые ею раскольники из УПЦ КП вздумают захватить святыню. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Стране» зявил управляющий делами Украинской православной церкви, митрополит Антоний.

«Бывший митрополит Киевский Филарет (глава УПЦ КП — ред.) заявлял, что после получения Томоса (от Константинопольского Патриархата — ред.), когда образуется новая церковная структура, Лавры — как главные святыни, должны принадлежать ей», — напомнил Антоний.

По словам митрополита, «на протяжении уже нескольких десятилетий Константинопольский Патриархат пытается оттеснить подальше Московский Патриархат». «Украина тут — всего лишь инструмент», — добавил он.

«Мы уважаем патриарха Варфоломея как предстоятеля Константинопольской Церкви, но это не дает ему права заявлять какие-то претензии о власти над всем православным миром. Это чуждо Православию. Все Поместные Церкви равны. Константинополь — точно такая же поместная Церковь, и никаких привилегий с точки зрения власти над другой Церковью он не имеет», — также отметил Антоний.

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