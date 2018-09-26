Ученые вновь заговорили о жизни на Марсе: она там была, но…

Ученые вновь заговорили о том, есть ли жизнь на Марсе. Как выяснили журналисты «Фразы», исследователи из университета Брауна в США уверены, что она там, как минимум, была.

Как цитирует ученых Science Alert, по их данным, примерно четыре миллиарда лет назад «на древнем Марсе было достаточно водорода для поддержания подземной жизни микроорганизмов». Планетологи уверяют, что «распад молекул воды в горных породах на Марсе, скорее всего, обеспечил необходимую для поддержания популяции микробов в течение сотен миллионов лет химическую энергию».

Также в отчете говорится, что марсианская под-поверхность того периода наверняка «имела достаточное количество растворенного водорода для питания глобальной подповерхностной биосферы». Ученые говорят, что «условия в этой жилой зоне были похожи на места на Земле, где существует подземная жизнь».

В частности, исследователи говорят, что «в скалах на «красной планеты» есть свидетельства того, что сухая и пыльная планета долгое время имела большое количество воды, при этом, есть некоторые споры о том, протекала ли она на поверхности или под землей».

Ученые также говорят, что «радиоактивные элементы в коре Марса могут вызвать радиолиз, процесс, при котором излучение разрушает воду до водорода и кислорода, что, в свою очередь, могло привести к образованию достаточного количества водорода для поддержания жизни марсианских микробов». Исследователи говорят, что «радиолиз помогает обеспечить энергией подземных микробов на Земле».

Исследователи заключают, что четыре миллиарда лет назад «недра Марса могли быть вполне пригодны для обитания литотрофных организмов, которые могли существовать на глубине до 1,8 километра, где концентрация свободного водорода в этом слое соответствовала современным значениям на Земле».

Как писала «Фраза», NASA успешно отправило космическую экспедицию на Солнце.

Ранее ученые заявили, что полноценно колонизировать Марс – невозможно.