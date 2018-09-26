Стало известно, сколько тысяч украинцев призовут на срочную военную службу этой осенью

В Кабинете министров рассказали, сколько украинцев призовут на срочную военную службу в октябре-декабре этого года. Как выяснили журналисты «Фразы», правительство утвердило число граждан, которым предстоит отправиться в армию.

Как цитирует документ РБК-Украина, во время осенней кампании собираются привлечь в ряды армии около 18 тысяч украинцев.

В частности: в Вооруженные силы Украины призовут 9010 человек, в Государственную спецслужбу транспорта – еще 900 человек, в Национальную гвардию – 6500 человек, а в Государственную пограничную службу – еще 1550.

На проведение осеннего призыва правительство выделяет 65 миллионов гривен.

Как писала «Фраза», стало известно, сколько киевлян погибло на Донбассе за годы боевых действий.

Ранее в Кабмине назвали сразу четыре варианта развития событий на Донбассе после начала ООС.

По данным ООН, жертвами войны на Донбассе стали 2725 мирных украинцев.