Под Киевом обещают построить сразу пять транспортных развязок. Но уже после выборов

Под Киевом хотят построить пять транспортных развязок. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Отмечается, что работы начнутся лишь в 2019 году. Пять новых развязок будут построены на трассах Киев-Чоп и Киев-Одесса.

В сообщении говорится, что «в связи с интенсивной застройкой населенных пунктов недалеко от столицы количество машин, которые ежедневно ездят по дороге в Киев, существенно увеличилось». Отмечается, что на трассе М-05 (Киев-Одесса) у населенных пунктов Чабаны, Гатное, Иванковичи интенсивность движения составляет более 40 тысяч автомобилей в сутки.

Как говорится в сообщении, «понимая необходимость решения ситуации на дорогах М-05, М-06 на подъездах к Киеву, Государственное агентство автомобильных дорог Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком реализует проект повышения безопасности на подходах к Киеву».

Сообщается, что хотят построить следующие двухуровневые транспортные развязки: на дороге М-06 (Киев-Чоп) на повороте к массиву Чайки (км 15+668), в селе Белогородка (км 20+029) и в селе Стоянка (км 21+767); на дороге М-05 (Киев-Одесса) на повороте в село Чабаны (км 15+390) и в селе Боярка (км 21+847).

Как сообщается, на развязках возле Чабанов и Боярки построят эстакады под левоповоротные съезды, эстакады для разворота автотранспорта в сторону Киева запроектированы в теле насыпи высотой в 3-4 метра.

Отмечается, что «документация по данным проектам уже прошла государственную экспертизу и утверждена приказом Государственного агентства автомобильных дорог Украины».

Сообщается, что «после завершения тендерных процедур уже в следующем году могут быть начаты работы по реализации этих проектов».

Как писала «Фраза», трассу от Киева до Белой Церкви сделают платной.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что за два года на ремонт дорог потратят более ста миллиардов гривен.