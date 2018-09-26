Лавров вульгарно «пошутил», заявив журналистам, что работает в туалете

Глава МИД России Сергей Лавров оконфузился, пытаясь пошутить над президентом Украины Петром Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло на продолжающейся в Нью-Йорке Генассамблее ООН.

Сперва российские СМИ распустили слух о том, что Петр Порошенко ошибся дверью, и случайно зашел в переговорную россиян.

Сергей Лавров решил поддержать запущенную информацию, и неудачно пошутил, заявив, что Петр Порошенко «наверное, с туалетом перепутал», поэтому и заглянул в его дверь.

Вышло, согласитесь, весьма двояко.

Как писала «Фраза», хвастовство Дональда Трампа подняли на смех в ООН.