Медведчук рассказал о позиции Януковича в январе 2014 года

Если бы Янукович согласился на возврат конституционной реформы 2004 года, незаконно отмененной в 2010-м, кровопролития в Киеве удалось бы избежать, уверен член партии «За Життя», лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук. О том, как проходили переговоры с оппозицией в январе 2014 года и какую позицию занял беглый экс-президент Украины, политик рассказал в интервью NewsOne.
«Тогда ко мне обратился один из оппозиционных политиков (сегодня он президент Украины — господин Порошенко). Он сказал: для того, чтобы урегулировать ситуацию и не допустить дальнейшего кровопролития, необходимо убедить, заставить президента Украины Януковича пойти по пути возврата, как он тогда высказался, „твоей конституционной реформы, которая была отменена Конституционным Судом в 2010 году“. Действительно, я был автором реформы 2004 года, которая была введена в действие — Украина превращалась в парламентско-президентскую республику. Но в 2010 году Конституционный суд, на мой взгляд, незаконно, ее отменил, и мы вернулись к редакции Конституции 1996 года. Этот разговор был где-то в январе. Порошенко тогда сказал: я буду убеждать оппозицию, своих коллег...», — отметил лидер «Украинского выбора».
По его информации, Порошенко вел тогда переговоры с Тягнибоком, Яценюком и Кличко по данному вопросу, поскольку это действительно был выход, который помог бы стабилизировать ситуацию в Киеве.
«И просьба ко мне адресовалась не через меня к Януковичу, а через меня Путину, а уже от Путина — совет Януковичу. Я действительно несколько раз летал тогда в Москву и убеждал Владимира Владимировича посодействовать этому вопросу. Почему? Потому что, если бы вернулась эта реформа, тогда было бы коалиционное правительство, которое утверждалось Верховной Радой. И тогда оно было бы оно представлено не на 100% „Партией регионов“, а политическими силами, которые были в парламенте», — пояснил политик.
«Все хотели не допустить кровопролития, но при этом добиться того, чтобы Янукович уступил если не всю власть, то хотя бы ее часть. Но мирным путем, предусмотренным действующим законодательством и Конституцией. И поэтому, когда я просил об этом господина Путина, а господин Путин даже в моем присутствии разговаривал с Януковичем, ответы Януковича были примерно такие: ну я знаю, это агитация Виктора, потому что он является автором этой реформы. Вопрос же не в авторстве. Вопрос в том, что если бы вернули эту реформу, то мы бы, может, не допустили того кровопролития, которое было 19, 20, 21 февраля 2014 года», — считает лидер «Украинского выбора».
Он напомнил, что 18 февраля (это был вторник) оппозиция приняла решение двинуться с Майдана в парламент с требованием вернуть конституционную реформу образца 2004 года и отменить незаконное решение Конституционного суда.
«Если бы тогда парламент на это пошел, как он пошел буквально через десять дней и отменил, ситуация могла бы измениться, и мы бы не допустили кровопролития, которое было 18, 19, 20 февраля», — уверен Виктор Медведчук.