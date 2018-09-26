Медведчук: Радикально русофобская позиция Порошенко мешает мирным переговорам с Россией

Мирные переговоры с Российской Федерацией усложняются «радикально антироссийской» позицией украинского президента Петра Порошенко. Об этом заявил бывший глава администрации президента в 2002-2005 годах, лидер общественного движения «Украинский выбор» и член партии «За життя» Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью телеканалу NEWSONE, сообщает Znaj.

«В ситуации, когда занимается классически русофобская, радикально антироссийская позиция, очень сложно говорить по поводу того, каким образом реализовывать мирные инициативы и при этом задействовать ресурс той же Москвы, найти общий язык и знаменатель с представителями Донецка и Луганска», — сказал он.

Медведчук подчеркнул, что Порошенко сейчас никак не может повлиять на решение конфликта ввиду отсутствия политического ресурса. Кроме того, по его словам, все переговоры лидеров двух стран освещаются в публичной плоскости. Также он отметил, что разговоры о бизнесе украинского лидера в России «явно преувеличены».

«Есть Липецкая фабрика, которая не работает, на которую наложен арест и на средства, и есть претензии налоговых органов России. И сегодня это не тот объект, который может попадать под бизнес. По поводу других бизнес-проектов господина Порошенко в России я не знаю. Я думаю, что если я не знаю, то вряд ли кто-то еще об этом знает». — рассказал политик.

Медведчук отметил, что кризис между Украиной и Россией рано или поздно должен закончиться, а позиция Порошенко может повредить социально-экономическим отношениям государств.

«Он (Петр Порошенко, — ред.) занимает радикальную, на мой взгляд, русофобскую радикально антироссийскую позицию, потому что как бы там ни было, а страна, которая именуется Россией, и с которой Украина имеет 2 200 км границ — тот кризис, который существует в наших сегодня отношениях, должен все равно кануть в лету. Сегодня самый больший экспорт из Украины именно в Россию — 8% среди всех стран мира. Самый большой импорт из всех стран мира — из России, это 15%. Это результаты 2017 года. Я еще могу продолжить о том, насколько социально-экономические отношения связаны между Россией и Украиной. И любая позиция, о которой я говорил — русофобская — она вредит тому, что мы можем получить в интересах Украины», — объяснил он.

По словам политика, если говорить с Россией с «позиции обиды, мести и противостояния», прогресса в вопросах Донбасса, экономического развития Украины и защиты ее граждан не достичь.

«Мы должны понимать, что если мы исходим из того, что от России зависит многое, мы должны идти по пути для того, чтобы это многое реализовать в интересах Украины. Нужен консенсус того, чтобы путем переговоров и путем договоренностей прийти к тому, чтобы устраивало в том числе и Украину», — закончил он.