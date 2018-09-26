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Главные новости за 26 сентября 2018 года

Главные новости за 26 сентября 2018 года

Газ для украинцев подорожает сильнее, чем все могли предположить. Газ для населения Украины подорожает сильнее, чем прогнозировалось. Об этом говорится в прогнозе НБУ.

Украина слегка поднялась в рейтинге «экономических свобод», но все равно осталась среди худших в мире. Украина слегка улучшила свои позиции в рейтинге «Экономическая свобода в мире-2018», который был составлен канадским аналитическим центром Fraser Institute. При этом, наша страна осталась в «красной группе».

«Миротворец» причислил к «врагам Украины» главу крупнейшей православной конфессии страны. Главу Украинской Православной Церкви, Митрополита Онуфрия внесли в базу «Миротворца». Ему и еще нескольким служителям УПЦ в «Миротворце» предложили покинуть Украину.

Первая жертва холодов: в Киеве нашли околевшего бомжа. В Киеве обнаружена первая жертва пришедших холодов. От переохлаждения в столице околел бомж.

Украинцев пугают арктическими морозами зимой. Холода могут побить вековой рекорд. Этой зимой Европу и, в частности, Украину, накроют антициклоны, которые будут сменяться буранами и арктическими морозами. Это начнется уже с конца ноября.

Стало известно, сколько киевлян погибло на Донбассе за годы боевых действий. В киевской мэрии озвучили жуткую цифру жертв среди жителей столицы на Донбассе за годы боевых действий. Данными поделились в департаменте социальной политики КГГА.

Тэги: Киев, УПЦ (МП), общество, политика

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