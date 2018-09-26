Главные новости за 26 сентября 2018 года

Газ для украинцев подорожает сильнее, чем все могли предположить. Газ для населения Украины подорожает сильнее, чем прогнозировалось. Об этом говорится в прогнозе НБУ.

Украина слегка поднялась в рейтинге «экономических свобод», но все равно осталась среди худших в мире. Украина слегка улучшила свои позиции в рейтинге «Экономическая свобода в мире-2018», который был составлен канадским аналитическим центром Fraser Institute. При этом, наша страна осталась в «красной группе».

«Миротворец» причислил к «врагам Украины» главу крупнейшей православной конфессии страны. Главу Украинской Православной Церкви, Митрополита Онуфрия внесли в базу «Миротворца». Ему и еще нескольким служителям УПЦ в «Миротворце» предложили покинуть Украину.

Первая жертва холодов: в Киеве нашли околевшего бомжа. В Киеве обнаружена первая жертва пришедших холодов. От переохлаждения в столице околел бомж.

Украинцев пугают арктическими морозами зимой. Холода могут побить вековой рекорд. Этой зимой Европу и, в частности, Украину, накроют антициклоны, которые будут сменяться буранами и арктическими морозами. Это начнется уже с конца ноября.

Стало известно, сколько киевлян погибло на Донбассе за годы боевых действий. В киевской мэрии озвучили жуткую цифру жертв среди жителей столицы на Донбассе за годы боевых действий. Данными поделились в департаменте социальной политики КГГА.