Газ для украинцев подорожает сильнее, чем все могли предположить

Газ для населения Украины подорожает сильнее, чем прогнозировалось. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в прогнозе НБУ.

В частности, как заявил министр социальной политики Андрей Рева, которого цитирует «Укринформ», согласно данному прогнозу газ для украинцев подорожает на 25%.

Чиновник заявил: «Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ». По его словам, «будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления».

Министр добавил, что «те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ. А он предусматривает рост тарифов на 25%».

По его словам, «вопрос в плоскости повышения на 50% не обсуждался, не думаю, что он появится, учитывая необходимость корректировать бюджет».

Говоря о субсидиях, он заявил, что их «значительного уменьшения не предвидится».

Как писала «Фраза», ранее министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик заявил, что цены на газ для украинцев таки повысят.

Сообщалось, что тарифы на коммуналку в Украине снова вырастут, причем существенно.