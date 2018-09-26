Украинцев пугают арктическими морозами зимой. Холода могут побить вековой рекорд

Этой зимой Европу и, в частности, Украину, накроют антициклоны, которые будут сменяться буранами и арктическими морозами. Как выяснили журналисты «Фразы», это начнется уже с конца ноября.

По словам синоптиков, связано это с наступлением периода снижения солнечной активности и изменением направления потоков воздушных масс, сообщает «АиФ».

Первыми о трудной зиме сообщили британские климатологи. Синоптики уверены, что изменения уже начались и подтверждения тому – ураганы, которые один за одним обрушаются на южное побережье США, Антильские острова и так далее.

Впрочем, пока что это летне-осенние аномалии, а зимние – на подходе. По некоторым прогнозам, Европе грозят морозы в 25-30 градусов, а временами и до минус 35-40 градусов.

В Украине лютые морозы дойдут до линии Одесса – Днепр – Харьков.

Как сообщает Politeka.net, метеорологи прогнозируют в Украине жесткую, лютую зиму, холода которой побьют рекорды последних ста лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что Карпаты замело снегом.