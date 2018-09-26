Журналист: Медведчук держит паузу - кто будет единым кандидатом от оппозиции

Член партии «За Життя» Виктор Медведчук в резонансном интервью NEWSONE отодвинул сроки выдвижения кандидата в президенты от партии до декабря, что в свете переговоров об объединении с "Оппозиционным блоком«выглядит логичным, написал в своей статье журналист Сергей Бурлаченко.

Как сообщает FromUA, журналист отмечает, что это важный стратегический шаг для привыкания и осознания сторонниками необходимости поддержать того, кто и станет общим кандидатом.

«Пока же все они могут вести кампанию и набирать баллы, которые будут положены в общую копилку...Отмечу, Медведчук не сказал четкого „нет“ относительно своего участия в президентской гонке (интересно, что в российских печатных СМИ активно рассматривается вариант, что соперниками на выборах будут Порошенко и Медведчук)», — отмечает Бурлаченко и добавил, что влиятельный политик впервые заявил о намерении попасть в будущий парламент.

Затрагивая тему, которая много муссировалась в СМИ о якобы договоренности между Медведчукоми Порошенко о прохождении Бойко во второй тур президентских выборов и дальнейшем распределении должностей в парламенте, где Бойко получает должность премьера, а Медведчук — спикера, Бурлаченко подчеркнул, что «столь качественный вброс крайне неприятен для нынешнего главы государства».

«Возможно, такая информация обнародована для того, чтобы подтолкнуть его к решительным действиям (а говоря проще — репрессиям) против Медведчука и „бело-голубых“ оппозиционеров в целом. И, к слову, Генпрокурор внес в Раду представление на согласие на привлечение к уголовной ответственности трех депутатов от Оппоблока — Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева», — резюмировал Бурлаченко.

Напомним, ранее в интервью телеканалу NEWSONE Виктор Медведчук заявлял, что сегодня есть достаточное количество лидеров (в том числе и в партии «За Життя», и в тех партиях, по поводу которых сегодня идут разговоры, и это освещается в средствах массовой информации в плане объединения), которые могли бы представлять в будущем Юго-Восток Украины и русскоязычное население.