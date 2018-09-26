Украина слегка поднялась в рейтинге «экономических свобод», но все равно осталась среди худших в мире

Украина слегка улучшила свои позиции в рейтинге «Экономическая свобода в мире-2018», который был составлен канадским аналитическим центром Fraser Institute. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом, наша страна осталась в «красной группе».
Как пишет «Новое время», цитируя рейтинг, Украина поднялась на пятнадцать позиций, заняв 134-е место. Данный рейтинг составлялся на основе данных за 2016 год.
Несмотря на некоторое улучшение позиций, Украина остается в зоне «экономически несвободных» стран в одной компании с Ираком, Пакистаном и Зимбабве.
Лидерами же рейтинга являются Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия и Швейцария.
Самыми несвободными странами признали Судан, Гвинея-Бисау, Анголу, ЦАР, Республику Конго, Сирию, Алжир, Ливию и Венесуэлу.
КНДР и Куба в рейтинге не участвуют.
Как писала «Фраза», Киев и Харьков обогнали Москву и Питер в сомнительном рейтинге.
Ранее исследователи заявили, что мир впадает в депрессию. Названы самые несчастные страны.