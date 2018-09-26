Соцсети раскручивают тему возможного убийства главы УПЦ Онуфрия

Через соцсети, подконтрольные неканонической УПЦ КП, активно вбрасывается и раскручивается идея возможного убийства Главы УПЦ, Митрополита Онуфрия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил журналист Константин Кнырик.

Журналист рассказал, что «мониторил сети» и выяснил, что там сегодня раскручивается очень мысль о якобы «целесообразности ФСБ с целью провокации на Украине убить Онуфрия», сообщает ПолитНавигатор.

Журналист небезосновательно полагает, что, возможно, таким образом общественное мнение готовят к насильственным смертям священнослужителей УПЦ. «Это (убийства — ред.), к сожалению, будет», — добавил Кнырик.

Напомним, «Миротворец» причислил к «врагам Украины» главу крупнейшей православной конфессии страны.

Как мы ранее сообщали, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

В УПЦ назвали назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории.

Синод УПЦ призывает экзархов Константинопольского Патриархата уехать из Украины.

США поддержали стремление украинских властей получить автокефалию от Киевского Патриархата.

Представитель Папы Римского вслед за США поддержал идею украинской автокефалии.

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Ранее также сообщалось, что УПЦ может призвать православных к мирному неповиновению.

Напомним также, что На сайте КМУ появилась петиция в защиту прав УПЦ.

Читайте статью о том, как хотят окатоличить Украину.