Из-за непогоды в Киеве на людей падают деревья

В медицинские учреждения Киева начали поступать первые жертвы непогоды. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной тому – падающие деревья в результате сильного ветра.

На сегодняшний день известно как минимум о двух похожих случаях. В понедельник, 24 сентября, в одну из столичных больниц доставили мужчину с черепно-мозговой травмой, повреждениями грудной клетки и живота, а также переломом голени. Как выяснилось, причиной таких травм стало упавшее в Святошинском районе Киева дерево, сообщает УНН.

В Шевченковском районе на улице Елены Телиги произошел похожий случай. 55-летняя женщина, стоявшая рядом со своим домом, стала жертвой упавшего дерева. Медики, доставившие ее в больницу, диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую и скальпированную рану головы, а также повреждения позвоночника.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве обнаружена первая жертва пришедших холодов. От переохлаждения в столице околел бомж.