Украинские студенты создали искусственное сало. Говорят, от настоящего – не отличить

В Украине студенты создали искусственное сало. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это в стенах аграрного университета в Сумах.

Как пишет «Сегодня», руководил процессом доцент кафедры питания Дмитрий Бидюк.

Искусственное сало создали из желатина и растительного масла.

По словам изобретателей, их продукт – это «здоровая альтернатива свиному салу, потому что оно не содержит многих вредных веществ животного происхождения». Употреблять такое могут даже вегетарианцы.

Создатели говорят, что их сало не отличается по вкусу от настоящего.

Работы над искусственным салом начались еще несколько месяцев назад.

Как писала «Фраза», эксперты высчитали цену классического украинского бутерброда с салом.

Сообщалось, что в Украине катастрофически подорожало сало, а продавать его выгодно только в duty free.