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Представитель Папы Римского вслед за США поддержал идею украинской автокефалии

Представитель Папы Римского вслед за США поддержал идею украинской автокефалии

Святой Престол уважает решение Украины о создании единой поместной православной церкви. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом было сказано в ходе недавней встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером.

«Состоялся обмен мнениями относительно процесса предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Святой Престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви», — говорится в сообщении МИД, сообщает УНИАН.

В МИД также отметили, что поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления Томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога.

Святой Престол, Папский Престол — официальное собирательное название папы римского и Римской курии.

Напомним, США поддерживают стремление украинских властей получить автокефалию от Киевского Патриархата.

Как мы ранее сообщали, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

В УПЦ назвали назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории.

Синод УПЦ призывает экзархов Константинопольского Патриархата уехать из Украины.

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Также сообщалось, что УПЦ может призвать православных к мирному неповиновению.

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».

Напомним также, что на сайте КМУ появилась петиция в защиту прав УПЦ.

Читайте также статью о том, как хотят окатоличить Украину.

Тэги: общество, Папа Римский, новости православия

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