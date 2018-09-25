Любимая «Мэри Поппинс» целого поколения рассказала о жестоком групповом изнасиловании

Известная российская актриса Наталья Андрейченко призналась, что в 18 лет стала жертвой жестокого группового изнасилования. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло однажды вечером, когда она возвращалась с репетиции в театре на такси.

Как сообщает «Гордон», по словам актрисы, по дороге в подмосковный поселок Долгопрудный на нее напал водитель такси: «Это было очень быстро, очень резко. У него были такие отточенные движения, что мне показалось, что он делал это не в первый раз».

В итоге Андрейченко утверждает, что смогла выбраться из машины, разбив ногой лобовое стекло. После этого она побежала в лес, где встретила двух парней. Они согласились ей помочь и проводить домой. Однако в итоге ударили ее по голове, повалили на землю и еще раз изнасиловали.

По ее словам, «это было долго и очень-очень больно», ее все время били по лицу, из-за чего она теряла сознание, снова приходила в себя, а в какой-то момент перестала видеть, что происходит из-за большой гематомы, которая закрыла глаза (впоследствии от побоев ее лицо настолько опухло, что в больнице отцу сказали, что не знают, остались ли у нее глаза). Почувствовав, что насильники ушли, Андрейченко, по ее словам начала куда-то ползти и пробираться наощупь. «Помню какое-то крыльцо, я заползла внутрь, почувствовала чьи-то руки. Это были руки очень старого человека, он совал мне стакан с водкой и все повторял: „Успокойся, девочка“. Я отвела стакан от себя и попросила позвонить в ментовскую», — добавила актриса.

Как утверждается, насильников быстро нашли — ими оказались жители Долгопрудного Владимир Акулов и Андрей Разанцев. Причем со вторым Андрейченко училась в одной школе. Их приговорили к 18 годам строгого режима. Когда же выносили приговор, Акулов, по словам актрисы, встал со скамьи подсудимых и закричал, что будет мстить.

Наталья Андрейченко — советская и российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания». В 1991 году эмигрировала в США к мужу. Однако после развода в 2005 году вернулась в Россию.

Как сообщала «Фраза», 27 октября певица Леди Гага и бывший вице-президент США Джо Байден записали ролик в защиту жертв сексуальных домогательств. При этом Гага заявила, что хорошо понимает пострадавших женщин, поскольку сама пережила сексуальное насилие.