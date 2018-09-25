В Украине отключили единственный общественный телеканал. Казалось бы, причем здесь Порошенко?

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения прекратил вещание канала «UA: Первый». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» Зураб Аласания.

По его словам, отключение произошло сегодня утром из-за «долгов государства государству». В комментариях он уточнил, что речь идет об аналоговом сигнале на территории всей страны.

В комментариях пользователи выразили мнение, что канал попал в опалу из-за трансляции передачи «Схемы» — совместного проекта с «Радио Свобод», который регулярно вскрывает различные коррупционные проявления в высших эшелонах украинской власти.

Как сообщает the Бабель, на прошлой неделе правление «Общественного вещания» провело закрытую встречу с руководителями подразделений компании, на которой сообщило работникам, что денег на нормальную работу нет, поэтому придется экономить. Были предложены различные варианты, в том числе сокращение рабочих часов сотрудников, прекращение выпуска новых программ и в том числе полное прекращение работы.

При этом в комментарии изданию Аласания дал понять, кто, по его мнению, может стоять за попыткой прекратить вещание канала, подчеркнув, что это не выгодно ни правительству, ни Верховной Раде. Отвечая же на вопрос, не намекает ли он на президента, Аласания ответил: «Это не я сказал».

Как сообщала «Фраза», в ночь на 1 сентября 2018 года в Украине произошло отключение аналогового телевидения, причем вопреки решению суда.

Как сообщали СМИ, ранее Кабинет министров продлил вещание аналогового телевидения в Украине до 1 мая 2019 года в случаях, когда речь идет о территориях, граничащих с Россией, зоне проведения ООС, Крыма, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

UA: Перший — первый и единственный общенациональный украинский общественный телеканал, созданный в рамках Национальной общественной телердиокомпании Украины. До апреля 2015 года был государственным телеканалам УТ (1951-1991 гг), УТ-1 (1991-1998 гг) и «Первый национальный» (1998-2015 гг).