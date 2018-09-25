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УПЦ призвала депутатов отказаться от антицерковных законопроектов

УПЦ призвала депутатов отказаться от антицерковных законопроектов

Украинская Православная Церковь призвала «всех, кто работает над антицерковными законопроектами», которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде, отказаться от них. Как соогщили «Фразе» в Центре информации УПЦ, такое решение зафиксировано в Журнале № 18 Священного Синода, состоявшегося сегодня в Киево-Печерской лавре.

В частности, Церковь призывает «всех участников, работающих над реализацией законопроектов № 4128 (об изменении подчиненности религиозных общин), № 4511 (об особом статусе религиозных организаций), № 5309 (о смене названия религиозных организаций), отказаться от этих законодательных намерений как таковых, противоречащих Конституции Украины и являющихся антицерковными».

По мнению Синода УПЦ, эти законодательные инициативы «имеют целью юридическую ликвидацию Украинской Православной Церкви путем ее рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества (святынь, храмов и монастырей)».

В документе подчеркивается, что УПЦ является «религиозным объединением, которое зарегистрировано и действует в соответствии с законодательством Украины, и любые принуждения к изменению ее названия являются незаконными и квалифицируются как вмешательство во внутренние дела Церкви». Также Священный Синод УПЦ отметил, что в случае принятия законопроектов, это разделит людей и сделает чужими в своей стране миллионы граждан Украины.

Как ранее сообщалось, Синод УПЦ призывает экзархов Константинопольского Патриархата уехать из Украины.

Напомним также, что На сайте КМУ появилась петиция в защиту прав УПЦ.

Тэги: общество, новости православия

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