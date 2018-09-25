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Синод УПЦ призывает экзархов Константинопольского Патриархата уехать из Украины

Синод УПЦ призывает экзархов Константинопольского Патриархата уехать из Украины

Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал Константинопольский Патриархат прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и не нарушать ее канонической территории, а экзархов — покинуть Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в Журнале № 17 решений Священного Синода, принятых 25 сентября на заседании в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

«Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви», — указано в журнале.

По мнению Синода, деятельность этих экзархов «нарушает межконфессиональный мир в Украине».

В то же время Священный Синод УПЦ приостановил сослужении епископата УПЦ с иерархами Константинопольского Патриархата.

Также члены Священного Синода УПЦ призвали верующих усилить молитвы о сохранении единства Православия.

Как мы ранее сообщали, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

Как писала «Фраза», в УПЦ назвали недавнее назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории.

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Также сообщалось, что УПЦ может призвать православных к мирному неповиновению.

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».

Напомним, недавно Патриарх Варфоломей продолжил подталкивать Украину к религиозному противостоянию.

Напомним также, что На сайте КМУ появилась петиция в защиту прав УПЦ.

Читайте также статью о том, как хотят окатоличить Украину.

Тэги: общество, новости православия

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