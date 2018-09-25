Синод УПЦ призывает экзархов Константинопольского Патриархата уехать из Украины

Священный Синод Украинской Православной Церкви призвал Константинопольский Патриархат прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ и не нарушать ее канонической территории, а экзархов — покинуть Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в Журнале № 17 решений Священного Синода, принятых 25 сентября на заседании в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

«Экзархи Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви», — указано в журнале.

По мнению Синода, деятельность этих экзархов «нарушает межконфессиональный мир в Украине».

В то же время Священный Синод УПЦ приостановил сослужении епископата УПЦ с иерархами Константинопольского Патриархата.

Также члены Священного Синода УПЦ призвали верующих усилить молитвы о сохранении единства Православия.

Как мы ранее сообщали, Вселенский патриарх назначил в Украину своих представителей: офицера армии США и «чеченского повстанца».

Как писала «Фраза», в УПЦ назвали недавнее назначение Константинополем экзархов грубым нарушением канонической территории.

Напомним, Синод Русской православной церкви принял решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом.

Также сообщалось, что УПЦ может призвать православных к мирному неповиновению.

Патриарх Иерусалима поддержал УПЦ и назвал Константинопольский патриархат «щупальцами глобализации».

Напомним, недавно Патриарх Варфоломей продолжил подталкивать Украину к религиозному противостоянию.

Напомним также, что На сайте КМУ появилась петиция в защиту прав УПЦ.

Читайте также статью о том, как хотят окатоличить Украину.