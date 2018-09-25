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Политолог о факторе Медведчука: Он станет главным лоббистом объединения сил юго-востока Украины

Политолог о факторе Медведчука: Он станет главным лоббистом объединения сил юго-востока Украины

Член партии «За Життя» Виктор Медведчук — единственный из украинских политиков, у кого есть возможность регулярно вступать в прямой и доверительный контакт с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в статье, посвященной сценариям выборов в Украине, политолог, заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

Как сообщают «Версии», Медведчук, пишет Игнатов, не боится открыто излагать свои взгляды. К примеру, о необходимости федерализации Украины, защите русского языка и прямых переговорах с ОРДЛО. В партии «За Життя», к которой присоединился политик, именно Медведчук будет отвечать за «восстановление мира с Россией и возобновление переговоров с СНГ». Все эти факторы помогут Медведчуку сформировать сильный противовес националистическим силам, разочарование которыми растет день ото дня.

«С победой второго Майдана были связаны ожидания быстрой нормализации страны по образцу восточноевропейских соседей и столь же быстрого наступления позитивных эффектов от интеграции в европейские институты. Ни то, ни другое не сбылось. Это породило в украинском обществе глубокий кризис доверия к любым политическим силам», — отмечает Игнатов.

Для того, чтобы не допустить реванша, прозападные политические силы активно пытаются представить Медведчука агентом Кремля, использовать так называемую российскую карту, отмечает Игнатов, и ставят под сомнение реальный потенциал политика как посредника на переговорах между разрозненными силами юго-востока, которому готовы доверять все стороны.

И чтобы преломить ситуацию и вывести единого кандидата от юго-востока во второй тур президентских выборов, а впоследствии провести как можно больше людей в Верховную Раду, партиям «За Життя» и «Оппозиционному блоку» необходимо договариваться и объединяться, подчеркивает Игнатов. И вести единую кампанию с общей стратегией.

«В президентской кампании — это выход во второй тур кандидата, представляющего юго-восток и выступающего за геополитический нейтралитет Украины. Наиболее реалистичный сценарий в парламентской кампании — это завоевание партией или партиями, представляющими юго-восток, второго места по партийным спискам и, возможно, по общему количеству мандатов и превращение их в главную оппозиционную силу в Верховной раде. Возможно, политики юго-востока смогут даже войти в правительство или получить посты уровня вице-спикера Верховной рады», — рассуждает Игнатов.

В таком случае либо будет избрана сильная власть, которая получит кредит доверия от граждан на продолжение реформ и сможет в полном объеме выполнять обязательства перед западными партнерами и МВФ, отмечает политолог, либо текущий кризис доверия будет законсервирован до следующих выборов, а по итогам голосования сложится даже еще более слабая, чем сейчас, властная конструкция.

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