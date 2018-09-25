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Медведчук заложил фундамент Минских соглашений еще тогда, когда о них никто не думал, - Шуфрич

Медведчук заложил фундамент Минских соглашений еще тогда, когда о них никто не думал, - Шуфрич

В партии «За Життя» Виктор Медведчук занимается прежде всего вопросами урегулирования мира как человек, заложивший фундамент Минских соглашений, рассказал в интервью изданию «Левый берег» народный депутат Украины, член партии «За Життя», соратник Медведчука Нестор Шуфрич.

Шуфрич уверен в том, что вклад В.Медведчука в позицию партии «За Життя» будет очень весомым, а его электоральная ценность — высокой.

«Прежде всего, это — вопросы урегулирования мира. Учитывая, что пока у нас доминирует поддержка на юго-востоке, который очень болезненно и адекватно воспринимает ситуацию на Донбассе, этот вклад, безусловно, будет очень весомым в позицию партии „За Життя“. И, я надеюсь, в ее результат», — рассказал народный избранник.

Шуфрич также сообщил о том, что Медведчук находился у фундамента Минских соглашений еще тогда, когда о них никто не думал.

«Летом 2014 года мы с ним передали в ОБСЕ записку с нашим видением урегулирования конфликта, который предварительно не вызывал возражений и был принят руководителями так называемых ЛНР и ДНР. По результатам наших переговоров, которые вылились в 10-дневное перемирие с 20 по 30 июня 2014 года (мы провели 12 встреч в Донецке и Луганске), в конце концов, состоялась встреча контактной группы ОБСЕ, Украины, России, „ЛНР/ДНР“ в Донецке 23 и 27 июля. Это же все Медведчук! Это всё мы делали вместе», — подчеркнул нардеп.

По его словам, удалось увидеть перспективу реального мира.

«Наши сторонники еще нас упрекали: зачем, мол, вы помогаете Порошенко, ведь если мир утвердится, он останется президентом не на пять, а на 20 лет. ...Ту сторону (представителей ОРДЛО — Ред.) интересовали четыре вопроса: право говорить на русском языке у себя на территории; выбирать руководителя области областным советом, а не присылать губернатора из Киева; согласовывать с облсоветом должности начальника милиции и прокурора области», — рассказал Нестор Шуфрич.

Как заявил сам Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью телеканалу NewsOne, «Минские соглашения в некоторой части являются обобщающими и абстрактными, их надо конкретизировать».

«Причем их можно было реализовать в 2015‒2016 году. Сегодня с учетом того, что прошло время, обостряется ситуация, идет критика этих Минских соглашений, их надо развивать в другом контексте. Когда я говорю о мирном плане на Донбассе, я предполагаю, что можно договориться о том, чтобы убедить людей, которые сегодня проживают, работают на неподконтрольных территориях, вернуться в состав Украины на условиях широкой автономии, которую им необходимо предоставить на основании действующего законодательства и, естественно, внесения изменений в Конституцию. Потому что это то, что может непосредственно убедить этих людей, с учетом обеспечения их безопасности, управления этими территориями в будущем через парламент автономии, через правительство автономии, через те ведомства, которые будут там созданы, для того чтобы с одной стороны их жизнь была более самостоятельна, но с другой стороны, они будут гарантированы киевской властью и будут входить в состав Украины», — считает лидер «Украинского выбора».

Главная цель, уверен политик, — вернуть людей и территории, восстановить территориальную целостность Украины.

«И я не понимаю, почему так называемые патриоты сегодня выскакивают из штанов, бьют себя в грудь и кричат: „Никаких Минских соглашений, никаких уступок, ибо это капитуляция“. Капитуляция в чем? В том, чтобы вернуть людей? Вернуть территории с предприятиями, заводами и фабриками, которые представляют 18% индустриального потенциала Украины? Вернуть поступления в бюджет, вернуть зарплаты и заработки для людей, вернуть бизнес, который сегодня прозябает на этих территориях? Это капитуляция? А я считаю, это большой выигрыш для страны и для людей», — сказал Виктор Медведчук.

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