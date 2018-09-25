Медведчук: От выборов в ОРДЛО Минским соглашениям ни холодно ни жарко

Убийство главы «ДНР» Александра Захарченко, назначение на его пост Дениса Пушилина и возможные выборы в ОРДЛО не помешают реализации Минских соглашений, уверен бывший глава Администрации президента в 2002-2005 годах, член партии «За Життя», лидер Общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

«Главы так называемых непризнанных государств существовали раньше, с ноября 2014 года, существовали парламенты, существовали правительства, это не мешало реализации Минских соглашений и даже их подписанию. Если вы помните, то это произошло в феврале 2015 года», — сказал политик в эксклюзивном интервью телеканалу NEWSONE, сообщает ГолосUA.

Медведчук подчеркнул, что Украина должна идти по пути реализации Минских соглашений и «не обращать внимания на отклонения».

«Разве Захарченко, Плотницкого, а потом Пасечника кто-то в мире признавал? Или Украина их признавала? Не признавала ни их должности, ни их самих. Что мешает сегодня не признавать эти должности и их самих, но уже других людей? Ничего! От этого не становится ни холодно, ни жарко в вопросах реализации Минских соглашений и в вопросах того, что и людей, и территории надо вернуть», — продолжил политик.

По его словам, тот, кто пытается найти в этих событиях «отмазку», «действует против интересов Украины».

Лидер «Украинского выбора» также напомнил, что, согласно свежей социологии, 70‒80% граждан Украины хотят установления мира в стране.

«Да, есть Минские соглашения. Они в некоторой части являются обобщающими и абстрактными, их надо конкретизировать. Причем их можно было реализовать в 2015‒2016 году. Сегодня с учетом того, что прошло время, обостряется ситуация, идет критика этих Минских соглашений, их надо развивать в другом контексте. Когда я говорю о мирном плане на Донбассе, я предполагаю, что можно договориться о том, чтобы убедить людей, которые сегодня проживают, работают на неподконтрольных территориях, вернуться в состав Украины на условиях широкой автономии, которую им необходимо предоставить на основании действующего законодательства и, естественно, внесения изменений в Конституцию. Потому что это то, что может непосредственно убедить этих людей, с учетом обеспечения их безопасности, управления этими территориями в будущем через парламент автономии, через правительство автономии, через те ведомства, которые будут там созданы, для того чтобы с одной стороны их жизнь была более самостоятельна, но с другой стороны, они будут гарантированы киевской властью и будут входить в состав Украины», — пояснил Медведчук.

«Разве это не цель — вернуть людей, и вернуть территории, и восстановить территориальную целостность? И я не понимаю, почему так называемые патриоты сегодня выскакивают из штанов, бьют себя в грудь и кричат: „Никаких Минских соглашений, никаких уступок, ибо это капитуляция“. Капитуляция в чем? В том, чтобы вернуть людей? Вернуть территории с предприятиями, заводами и фабриками, которые представляют 18% индустриального потенциала Украины? Вернуть поступления в бюджет, вернуть зарплаты и заработки для людей, вернуть бизнес, который сегодня прозябает на этих территориях? Это капитуляция? А я считаю, это большой выигрыш для страны и для людей», — подчеркнул политик.