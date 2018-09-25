Главные новости за 25 сентября 2018 года

Непогода в Украине: обесточены сотни населенных пунктов, подтоплены Одесса и Николаев. В Украине продолжает бушевать непогода – сильные ливни привели к подтоплениям. Были обесточены 205 населенных пунктов. По данным ГСЧС, из-за дождей и порывов ветра без электричества остались люди в семи областях страны.

В Украине ударят первые «морозы». Погода в Украине продолжает ухудшаться. В ближайшее время температура в некоторых регионах упадет до минусовых показателей. Как сообщает Гидрометцентр, кроме этого, по стране ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Ближайшей ночью и в среду, 27 сентября, в центральных, восточных и южных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -5 градусов.

Взорвался очередной запрещенный «миномет Пашинского». Трое украинских военных — в больнице. В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в одной из воинских частей взорвался миномет «Молот». В результате инцидента пострадали трое украинских военных. По словам представителя пресс-центра штаба ООС Алексея Тригуба, в данный момент причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры и полицейского обокрали во время тренировки в киевском парке. В киевском парке Муромец произошел инцидент с участием сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и полицейского, которых обокрали во время тренировки. Преступление произошло в понедельник, 24 сентября. Как сообщили в столичной полиции, злоумышленники обокрали начальника следственного управления ГПУ Сергея Горбатюка, а также еще одного сотрудника Генпрокуратуры и киевского полицейского.

Киевский суд смешно оштрафовал главу «Нафтогаза» за его «таинственные» премии. Шевченковский районный суд Киева оштрафовал главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Сумма штрафа составила аж 1,7 тысячи гривен. Чиновник был оштрафован «за отказ предоставить народному депутату информацию с перечнем лиц, получивших премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским «Газпромом».

По уровню социального развития Украина разместилась между Кубой и Македонией. По уровню социального развития Украина занимает 64-е место среди 146 стран мира. Об этом говорят итоги ежегодного исследования «Индекс социального развития», разработанного американской неправительственной организацией Social Progress Imperative при поддержке Deloitte. Как отмечается, наша страна расположилась между Кубой (63-е место) и Македонией (65-е место). При этом Украина остается в группе стран с развитием выше среднего.

В Англии найден бункер с привидениями. В английском Стокпорте (Большой Манчестер) 30-летний Джейк Парр исследовал подземный бункер, где фотографировал все, что попадалось ему на пути. Всмотревшись в снимки, мужчина пришел в ужас. Придя домой, он начал внимательно рассматривать фотографии и на некоторых из них на мужчину смотрел призрак.

В США поймали двухголовую ядовитую змею. В американском городе Вудбридж (штат Вирджиния) местная жительница в своем саду наткнулась на необычную ядовитую змею вида медноголовый щитомордник. У змеи было две головы. Левая голова у змеи ведет себя более активно и значительно быстрее реагирует на ситуацию, также у нее более развита трахея. А у правой части лучше сформирован пищевод.