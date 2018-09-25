Абрамович решил продать «Челси» и уже заломил за клуб нешуточную цену

Российский олигарх Роман Абрамович собирается продать лондонский футбольный клуб «Челси». Как выяснили журналисты «Фразы», по слухам, он просит за него три миллиарда фунтов.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник в окружении миллиардера, продажа клуба связана с «попыткой спасти активы от возможных американских санкций».

Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов и потратил на него, по приблизительным оценкам, около четырех миллиардов, потеряв около миллиарда только на сверхдорогих трансферах команды.

При этом аналитики оценивают стоимость клуба в два миллиарда.

Как писала «Фраза», ранее сообщалось, что Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. СМИ писали, что у олигарха начались проблемы в Великобритании, где ему отказались продлевать истекшую «инвесторскую визу».