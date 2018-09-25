На Тернопольщине ПТУшники пытались убить одногруппницу, перерезав ей горло «розочкой»

В Тернопольской области в одном из населенных пунктов Кременецкого района двое 16-летних учащихся профтехучилища избили и пытались перерезать горло своей одногруппнице. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, 23 сентября группа учащихся ПТУ, среди которых было двое парней и одна девушка, решила отдохнуть. Взяв бутылку водки и сладкую воду в качестве «запивона», подростки пошли в заброшенные помещения. После этого они прикупили еще бутылку вина.

Захмелевшая девушка начала насмехаться над своими товарищами, а те в ответ стали бить ее палкой. После этого один из подростков придушил девушку, от чего та потеряла сознание. А чтобы та не рассказала никому о произошедшем, душитель взял бутылку, разбил ее и стеклом несколько раз полоснул свою жертву по горлу.

Оставив свою жертву истекать кровью, подростки продолжили гуляния. Но спустя некоторое время девочка пришла в сознание, самостоятельно добралась до общежития, а комендант вызвала «скорую». Врачи рассказали, что осколок несколько раз задел сонную артерию, но, к счастью, не порезал ее.

Состояние девочки в данный момент стабильное. Она уже указала на своих обидчиков. Подозреваемые во всем сознались, и сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

Ведется следствие.

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