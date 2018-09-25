Высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры и полицейского обокрали во время тренировки в киевском парке

В киевском парке Муромец произошел инцидент с участием сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и полицейского, которых обокрали во время тренировки. Как выяснили журналисты «Фразы», преступление произошло в понедельник, 24 сентября.

Как сообщили «Интерфакс-Украина» в столичной полиции, злоумышленники обокрали начальника следственного управления ГПУ Сергея Горбатюка, а также еще одного сотрудника Генпрокуратуры и киевского полицейского.

Отмечается, что в Деснянское районное управление полиции поступило заявление от самого Сергея Горбатюка, а также от его подчиненного и сотрудника полиции. Они сообщили, что «в раздевалке спортивного комплекса парка отдыха Муромец, где они занимались, они выявили пропажу своих личных вещей». Были украдены деньги документы и мобильные телефоны.

Уже открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса.

Как писала «Фраза», не так давно в парке Муромец на Трухановом острове появился гигантский памятник Илье Муромцу.

Ранее в центре Киева посреди бела дня неизвестные похитили сына ливийского дипломата.

Также в столице обокрали двух европейских чиновников.